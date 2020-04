© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il via libera dal ministro dello Sport Spadafora agli allenamenti collettivi per il 4 maggio, nell'incontro di ieri in videoconferenza con i vertici del mondo del calcio, non è arrivato: la decisione sulla data di ripresa della preparazione verrà comunicata nei prossimi giorni, presumibilmente entro lunedì (si attende l'ufficializzazione nel nuovo Dpcm).(il 4 maggio al momento resta più che altro una speranza ma quel giorno potrebbero ripartire gli allenamenti in forma individuale anche per gli sport di squadra). Di conseguenza la serie A riprenderebbe nei primi dieci giorni di giugno (nella prima fase si giocherebbe in tre fasce orarie a partire dalle 16, nella seconda con le temperature più alte soltanto alle 19 e alle 21) per concludersi il 2 agosto con l'inserimento di 3 o 4 turni infrasettimanali scendendo in campo quindi ogni 72 ore. «Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti», questa la nota di Spadafora dopo il vertice di ieri durato due ore con i vertici del calcio.Il ministro Spadafora ha sottolineato ieri mattina l'importanza della ripresa dello sport rispondendo al question time al Senato e in tal senso è arrivata una sua apertura. («Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché. Nei giorni scorsi abbiamo inviato al Coni e al Cip una lettera per chiedere che tutte le federazioni esprimano in che modo possono applicare i protocolli sanitari per poter riprendere le attività sportiva in sicurezza. Venerdì riceverò gli esiti di questo lavoro») e lo ha ribadito in una sua dichiarazione su Facebook. «Posso assicurare che mantenere un profilo di estrema prudenza, come sto facendo, è la posizione più impopolare che si possa immaginare ma abbiamo il dovere e la responsabilità di far si che tutto il Paese, compreso ovviamente il mondo dello sport, possa superare al più presto e al meglio l'emergenza sanitaria che ci ha colpito. Sono anche io un tifoso cui manca seguire la propria squadra». Che è il Napoli.. «Gli eventi sportivi rappresentano per loro natura un assembramento. E sappiamo che un gran numero di persone in un luogo ristretto quando sta circolando un virus risulta un'amplificazione del rischio di contagio. Anche a noi manca molto lo sport, ma vogliamo che sia sicuro e chiediamo alle associazioni nazionali e internazionali di lavorare a questo scopo», ha evidenziato Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, ieri in conferenza stampa a Ginevra.Oggi è un'altra giornata importantissima per il calcio con l'esecutivo Uefa che fisserà i criteri per determinare le squadre qualificate per Champions ed Europa League nel caso in cui alcuni campionati non dovessero riprendere (tra le ipotesi ci sono quelle di tenere presente la classifica attuale, o quella dello scorso campionato o il ranking Uefa). L'Uefa nell'incontro di ieri con le Leghe e l'Eca ha ribadito la linea di provare a concludere i campionati entro fine luglio per poi giocare Champions ed Europa League ad agosto con la formula originaria ed entro il 3 agosto vuole sapere le iscritte alle prossime edizioni delle coppe europee.