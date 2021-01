L'artista Luca Carnevale regalerà un altro murales ai Quartieri Spagnoli esattamente sul muro che dà accesso alla piazzetta dove c'è il noto murales di Maradona gigante, luogo dove i tifosi hanno creato un altare dopo la morte del campione il 25 novembre, alla fine di via Emanuele De Deo.

Si tratta di uno HumanHero come i personaggi caratteristici di Luca Carnevale. Stavolta sarà raffigurato lo sbarco di Maradona al San Paolo il 5 luglio 1984, giorno della sua presentazione ai nuovi tifosi del Napoli. La realizzazione rientra nelle iniziative di Quartieri Spagnoli Official con Sasi Visone e tanti giovani della zona. Il via all'iniziativa martedì 12 gennaio.

