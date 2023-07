Radio Kiss Kiss Napoli, quanti show durante il ritiro a Castel di Sangro

Speciale di Kiss Kiss Napoli da Castel di Sangro fino al 12 agosto, quando la comitiva azzurra rientrerà in sede. Tutto il ritiro del Napoli verrà raccontato in diretta dallo studio allestito nella località abruzzese. Ogni giorno alle 12 il filo diretto live con i tifosi presenti in Abruzzo e Porompomperopero con Carlo Alvino. Dalle 13 alle 16 Radio Goal con Vincenzo Perna e Gianluca Miranda. Ospiti, collegamenti e momenti live con un fitto calendario di appuntamenti.

Questo il programma delle serate: sabato 29 luglio Gabriele Esposito, domenica 30 Marsica, martedì 1 agosto Sal da Vinci, mercoledì 2 Rosario Miraggio, venerdì 4 Ivan Granatino, sabato 5 Gigi d’Alessio, lunedi 7 Ciccio Merolla.

Il ritiro sarà seguito con 5 ore di diretta al giorno anche su Kiss Kiss Napoli Tv al canale numero 76 del digitale terrestre.