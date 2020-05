LEGGI ANCHE

Due anni da protagonista, negli alti e nei bassi. Due anni con due trofei consecutivi che sono anche gli ultimi vinti daldi Aurelio De Laurentiis.è tornato a parlare d'azzurro, lo ha fatto in una lunga intervista ai canali ai canali Uefa, per ricordare e celebrare anche la vittoria internazionale con ilarrivata nel 2004.«Il gene della competitività conosciuto almi ha permesso di fare qualsiasi attività. Sia che si tratti di una partita a carte o con le tue figlie, vuoi sempre vincere. Avere questo fattore nel calcio è la chiave, e io sono stato fortunato. Molte persone che non mi conoscono ricordano la vittoria di Istanbul nel 2005 e dimenticano le vittorie con il, o il Chelsea o l'esperienza al Napoli » ha detto l'ex allenatore azzurro. «Dimenticano però anche qualcosa di molto importante, e cioè che non si giudicano gli allenatori solo in base alla loro capacità di vincere trofei con le grandi squadre. Io e il mio staff abbiamo ottenuto la promozione col Tenerife, con l'Extremadura e poi ci siamo riusciti anche con il. Abbiamo vinto trofei in tre paesi diversi».