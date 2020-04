LEGGI ANCHE

Ci era finito anche ilnel calderone di club che potevano interessarsi a Ivan Rakitic , centrocampista del Barcellona ormai certo di lasciare la Catalogna a fine stagione. Anche in Spagna Mundo Deportivo ha riportato le voci di mercato che interessano il club azzurro, spiegando però che, almeno al momento, sembra complicato immaginarein maglia Napoli il prossimo anno.Secondo le ultime notizie, infatti, il calciatore croato avrebbe ben altre priorità in vista del prossimo mercato:e Siviglia sono in vantaggio per tenere in Spagna il calciatore, in alternativa ci sarebbe invece l'Inter che potrebbe farlo rientrare nell'eventuale affare Lautaro al. Il Napoli resta un'opzione in caso di stravolgimenti: ai catalani, infatti, com'è noto da tempo interessa Fabian Ruiz per il prossimo anno.