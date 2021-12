Ramadani indagato per riciclaggio: è l'agente di Koulibaly e Demme

Ancora una sorpresa per il mondo del calcio italiano: la Guardia di Finanza di Milano ha perquisito in queste ore l’ufficio di Pietro Chiodi, noto agente sportivo, collegato al super procuratore albanese Fali Ramadani: tra gli assistiti di Ramadani, oltre all'ex azzurro Sarri, ci sono anche Kalidou Koulibaly e Diego Demme a Napoli, insieme con tanti altri calciatori di Serie A tra cui Chiesa, Rebic e Milenkovic.

Entrambi i procuratori sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio nell’ambito di un’inchiesta sulla mancata dichiarazione al Fisco dei proventi delle commissioni agli agenti nelle compravendite di calciatori. La Guardia di Finanza sta acquisendo in queste ore la documentazione anche nelle sedi di undici società (non indagate) di Serie A, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli e Fiorentina.