Rangers-Napoli 0-3: azzurri regali con Politano, Raspadori e Ndombele

Il Napoli trionfa ancora in Champions: 3-0 in Scozia ai Rangers e primo posto del girone a punteggio pieno con 6 punti. Gli azzurri vincono nella ripresa dopo un primo tempo molto intenso chiuso sullo 0-0: il Napoli mostra qualità tecnica in Scozia e anche grande carattere non abbattendosi dopo il rigore fallito da Zielinski (fatto ripetere due volte, il primo lo aveva segnato Politano sulla respinta del portiere sul tiro del polacco perché era entrato prima del tiro). Rigore concesso per il fallo di Sands su Simeone lanciatissimo verso la porta degli scozzesi: seconda giallo ed espulsione per il difensore americano con i Rangers che restano in dieci uomini.

Arriva così il vantaggio sul secondo rigore assegnato per il fallo di mani di Barisic sul tiro di Kvaratskhelia: dal dischetto stavolta va Politano che cambia angolo, il portiere McGregor intuisce ancora ma non riesce ad arrivarci. Il raddoppio lo firma Raspadori entrato al posto di Simeone e il terzo gol in pieno recupero di Ndombele, entrato anche lui dalla panchina.

Il Napoli viene fuori alla distanza domando la resistenza dei Rangers che lottano con intensità su tutti i palloni e riescono a restare a lungo in partita. Nel primo tempo Meret è decisivo nella parata sul tiro di Arfield e attento in ogni circostanza. Gli scozzesi si affidano a un pressing altissimo per limitare l'uscita dal basso del Napoli che infatti ha qualche difficoltà iniziale, poi però sale di livello e come sempre Lonptka dirige il traffico a centrocampo. Particolarmente incisivo Politano, il Napoli in attacco spinge soprattutto con lui sulla destra. Insupersabile in difesa la coppai centrale Rrahmani-Kim: un'altra grande prova, un'altra grande serata per il Napoli.

Le formazioni ufficiali

Rangers Glasgow (4-2-3-1)

1 McGregor; 2 Tavernier, 19 Sands, 6 Goldson, 31 Barisic; 8 Ryan Jack, 4 Lundstram; 37 Arfield, 10 Davis, 14 Kent, 20 Morelos.

A disposizione: 28 McCrorie, 45 Budinauckas, 3 Yilmaz, 9 Colak, 17 Matondo, 18 Kamara, 23 Wright, 26, Davies, 30 Sakala, 38 King, 44 Devine, 71 Tillman. All. Van Bronckhorst.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 3 Kim Min-Jae, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 18 Simeone, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 17 Olivera, 23 Zerbin, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele. All. Spalletti.