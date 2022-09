Rangers-Napoli, ecco i biglietti: 70 euro per la trasferta in Scozia

Tutti con la testa al Liverpool, certo, ma il Napoli di Luciano Spalletti passerà la prima trasferta europea in Scozia, in casa dei Glasgow Rangers. Come riportato dal sito ufficiale, dalle ore 15.00 di lunedì 5 settembre 2022 e fino alle ore 15.00 di giovedì 8 settembre 2022 sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli. La compilazione del modulo online non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all’acquisto sul sito della Ticketone.

Come informato dal club, per le prime 48 ore (precisamente fino alle ore 15 di mercoledì 7 settembre 2022) la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice promozionale per “sbloccare” il posto. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato. Il prezzo del biglietto, spettante al Glasgow Rangers e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di € 69,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.