Rangers-Napoli, rimborso biglietti: ecco come ottenere lo storno

Fa ancora discutere lo spostamento di Rangers-Napoli, gara di Champions League che si giocherà mercoledi - e non più martedì - a Glasgow e che non vedrà protagonisti i tifosi azzurri. Come informato dal Napoli, lo slittamento dell'incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all'organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

«Gli annulli e gli storni dei tagliandi - comunica il club azzurro - verranno effettuati entro mercoledì 14 settembre. Il rimborso, al netto delle commissioni di servizio, verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata e tale operazione sarà visibile indicativamente a partire dal mese successivo dal compimento dell’operazione di rimborso». Non ci sarà dunque che attendere la restituzione della somma spesa.