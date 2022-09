Rangers-Napoli, fischi spagnoli: gli azzurri ritrovano l'amuleto Lahoz

Ancora un fischietto spagnolo per il Napoli in Champions League: dopo Cerro Del Grande per la sfida al Liverpool, sarà Antonio Mateu Lahoz a dirigere la gara di martedì tra i Rangers Glasgow e gli azzurri, seconda giornata del Gruppo A. Un arbitro che per la squadra di Spalletti è quasi un amuleto: sono quattro i precedenti con Lahoz tra Champions ed Europa League, con tre vittorie importantissime e una sola sconfitta, quella della Champions 2017/18 in casa del City di Guardiola.

Con Lahoz ci saranno gli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar, mentre al VAR ci sarà il tedesco Marco Fritz. L'ultimo precedente è dello scorso anno, la sfida al Leicester vinta 3-2 in europa League, poi ci sono le vittorie in Portogallo in casa del Benfica (Champions 2016/17) e quella in Germania in casa del Wolfsburg per 4-1 nel 2015.

I precedenti:

Europa League 21/22 Napoli-Leicester 3-2

Champions League 17/18 Manchester City-Napoli 2-1

Champions League 16/17 Benfica-Napoli 1-2

Europa League 14/15 Wolfsburg-Napoli 1-4