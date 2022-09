Rangers-Napoli, è Politano l'Mvp: «Primo gol Champions, emozione»

Matteo Politano Mvp di Rangers-Napoli, l'esterno azzurro ha saputo sbloccare il match ed è poi risultato il migliore in campo per l'Uefa. «Vincere e segnare in uno stadio del genere, in una competizione del genere, è una scarica di adrenalina pazzesca! Il primo gol in Champions non si scorda mai!» ha scritto Politano ai tifosi al termine del match di Glasgow.