Raspadori, esordio Champions con gol: «Noi bravi a reagire»

Doppio esordio al gol, prima in campionato con la maglia azzurra e poi in champions League. «È una bellissima serata, in una atmosfera particolare che poteva intimorirci» le parole di Giacomo Raspadori, ancora in rete anche in Scozia «Siamo stati bravi fino alla fine nonostante qualche episodio negativo, siamo rimasti in partita e l'abbiamo portata a casa».

«I due rigori sbagliati sono stati due momenti decisivi, non sempre è facile reagire come abbiamo fatto noi» ha continuato a Mediaset Raspadori. «È stato un ottimo inizio in campionato e in Champions ma dobbiamo lavorare ancora come facciamo tutti i giorni, con serietà. Abbiamo un reparto offensivo forte, io provo ad imparare dai miei compagni tutti i giorni per poter migliorare. Essere tra grandi calciatori per me è un vantaggio».