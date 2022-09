Rangers-Napoli, solo 21 azzurri per Spalletti: Lozano non ce la fa

Arriva anche la lista di convocazioni ufficiali per Luciano Spalletti in vista di Rangers-Napoli, gara di Champions League spostata a domani in Scozia. Il toscano può avere a disposizione solo 21 azzurri: oltre agli infortunati Demme e Osimhen, infatti, confermata l'assenza di Hirving Lozano che non riesce a partire con i compagni di squadra.

In attacco solo quattro pedine per Spalletti con Raspadori e Simeone che si contendono una maglia. Questa sera la conferenza (alle 20 italiane) dell'allenatore azzurro e Anguissa.

L'elenco completo:

Meret, Sirigu, Idasiak

Di Lorenzo, Mario Rui, Juan Jesus, Minjae, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Kvaratskhelia, Politano, Simeone, Raspadori