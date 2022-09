Napoli, per Spalletti Zielu il migliore: «Scudetto perso? Anche Ancelotti»

Due vittorie, sei punti, testa solitaria del Girone A di Champions League. Luciano Spalletti una partenza così può solo applaudirla: «Dopo una vittoria così bisogna stare tranquilli. È un risultato importante, la squadra ha fatto una grandissima parttita» le parole dell'allenatore toscano dopo il match di Ibrox «Dovevamo soffrire, lo sapevamo, ma abbiamo retto botta usando le nostre armi e non abbiamo mai perso la testa nonostante un primo tempo non troppo preciso per noi».

«L'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione, siamo arrivati molto più avanti di altri club importanti. Abbiamo perso lo scudetto? Chiediamo anche perché Ancelotti, il più bravo di tutti, non ha vinto lo scudetto con la squadra forte che era di Sarri?» ha continuato uno stizzito Spalletti prima di imbarcarsi sull'aereo che riporterà la squadra a Napoli in piena notte «La reazione dopo il doppio rigore sbagliato è stata importante, abbiamo continuato a lottare perché volevamo portarcela a casa. Zielinski è stato migliore in campo, ma già batterlo due volte è un segnale importante. I rigori si sbagliano anche, ma l'atteggiamento della squadra è fondamentale».