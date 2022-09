Rangers-Napoli, van Bronckhorst non cambia: «Ci riscatteremo»

Non ci sta Giovanni van Bronckhorst, i suoi Rangers non devono cambiare strada ma anzi imparare dopo la pesante sconfitta contro l'Jax e il ko nel derby di Glasgow. «La nostra filosofia non cambierà: ci siamo qualificati per la Champions con una idea chiara e non vedo perché dovremmo cambiare» ha messo subito in chiaro. «Dobbiamo affrontare i nostri errori, ne abbiamo parlato: avremmo potuto difenderci con più uomini con l’Ajax ma non saremmo stati noi, domani affrontiamo una squadra forte come il Napoli con la stessa filosofia e con la voglia di vincere. È la Champions, non sarà facile ma dobbiamo giocare come una squadra».

Una sfida con un assente. «McLaughlin non ci sarà, per il resto abbiamo la squadra al completo. Invece Morelos sta meglio e può giocare» ha detto. «Non avere Osimhen è un problema per loro, è un calciatore fisico e di qualità. Simeone è un attaccante differente. Mancherà anche Lozano, lo conosco bene, è un calciatore forte ma credo che il Napoli sia una squadra forte e con le possibilità di sostituirli con altri calciatori forti e di qualità. Lottano ad alti livelli in Serie A, hanno esperienza europea, ma noi siamo preparati. Spalletti fa un ottimo lavoro, mi ha impressionato la squadra e mi piace molto. Kvara è forte e rapido, può essere un pericolo per noi, dovremo fare attenzione».

In conferenza anche Steven Davis: «Sappiamo che la Champions è difficile, ma vogliamo cominciare bene in casa come ha fatto il Napoli: abbiamo i tifosi dalla nostra, pensiamo positivo e speriamo di migliorare ad Ibrox» ha detto il centrocampista. «Adesso non è tempo di pensare ai problemi, dobbiamo solo risolverli. È sempre difficile giocare contro i top club come il Napoli ma sappiamo che in casa è importante, non possiamo sbagliare davanti ai nostri tifosi. Non vediamo l’ora di andare in campo, ci siamo preparati bene per vincere e con l’entusiasmo del nostro pubblico possiamo vincere. Il Napoli ha qualità in ogni reparto, li abbiamo studiati e hanno calciatori di livello internazionale, dobbiamo provare a tenere il possesso per non avere problemi».