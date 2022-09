Rangers-Napoli, oggi parla l'Uefa: si valuta spostamento al mercoledì

I Rangers di Glasgow non sono scesi in campo ieri, nella partita prevista di campionato, a causa dei dieci giorni di lutto indetti nel Regno Unito dopo la scomparsa della Regina, ma resta sospesa anche la situazione relativa alla gara contro il Napoli di martedì, seconda giornata del girone A di Champions League che vedrà gli azzurri di Spalletti impegnati in Scozia dopo la vittoria sul Liverpool all'esordio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, oggi l'Uefa si pronuncerà in via definitiva anche perché domani il Napoli è atteso già in Scozia per la vigilia. Difficile pensare a uno spostamento della gara - l'Uefa non può permettersi il rinvio di partite in un calendario così ingolfato - così come a un cambio della sede (sia da Glasgow in Irlanda che un'inversione di match, giocando dunque prima a Napoli) ma l'ultima ipotesi che arriva dalla Scozia è quella di un differimento di 24 ore della stessa, con il match che potrebbe essere spostato da martedì 13 a mercoledì 14 settembre.