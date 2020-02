LEGGI ANCHE

Grazie al pareggio di martedì sera al San Paolo contro il, il Napoli di Gennaro Gattuso raggiunge i 77mila punti nelper club (la classifica europea che tiene conto delle ultime cinque stagioni). Gli azzurri salgono per questa stagione a quota 19mila, superando di fatto già i 18mila della scorsa stagione e dietro solo ai 22.000 punti messi insieme nell'anno della semifinale di Europa League conI 77mila punti attuali tengono il Napoli al 16° posto del Ranking in Europa, con la Roma ormai ad un passo a quota 78mila. La squadra azzurra è anche la sesta migliore nel continente per risultati in questa singola stagione europea, dietro solo a mostri sacri come Bayern Monaco,o Manchester City.