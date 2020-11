Giù di un gradino, ma comunque dentro la Top 20. Il Napoli non entusiasma fuori dai confini nazionali in Europa League e perde una posizione nella particolare classifica del Ranking Uefa aggiornato in queste settimane di sosta per le nazionali.

Gli azzurri di Gattuso, ancora alla ricerca della qualificazione nel Gruppo F europeo, scendono di un gradino e restano al 20° posto (68mila punti), scavalcati dall'Ajax (70,5mila punti). In testa c'è sempre il Bayern Monaco, inseguito sul podio dalle due spagnole Barcellona e Real Madrid. Juventus unica italiana nella Top 10 (al 4° posto). Altra italiana in classifica è la Roma, al 18° posto con 71mila punti.

