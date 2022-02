Ranking Uefa, il Napoli supera l'Inter ma resta ancora fuori dalla Top 20

Un pareggio, quello del Camp Nou, che fa bene al morale e anche alla classifica del Ranking Uefa appena aggiornata. Il Napoli di Luciano Spalletti ha messo insieme 9mila punti nel ranking di questa stagione e il pareggio ottenuto al Camp Nou porta gli azzurri a quota 66mila che valgono l'aggancio all'Olympique Lione. Insigne e compagni, però, sono ancora fuori dalla Top 20 europea (il Villarreal è fermo a 70mila punti).

L'1-1 del Camp Nou, però, permette agli azzurri di mettere il naso davanti a Inter (65mila punti) e Atalanta (più indietro a 59,500), protagoniste in Champions League in questa stagione. Tra le altre italiane impegnate in Europa la Lazio è al 29esimo posto (53mila), il Milan al 42esimo (38mila), mentre resta nella Top 10 la Juventus, stabile all'ottavo posto europeo.