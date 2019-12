LEGGI QUA

Una vittoria importante quella di martedì al, un 4-0 senza repliche che stende il Genk, regala agli azzurri l'accesso agli ottavi di Champions League e fa crescere il club di Aurelio De Laurentiis anche nelle classifiche europee.La squadra - da ieri di Gennaro Gattuso - è salita ora al 15° posto della speciale classifica del Ranking Uefa per club. Ilha collezionato ora, scavalcando in un colpo solo Lione e. L'obiettivo per gli azzurri ora è aspettare la prossima avversaria al sorteggio di lunedì e magari puntale la Top 10 della classifica internazionale.