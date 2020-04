LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome di Milot Rashica resta sul taccuino diper il prossimo anno, visto che l'esterno del Werder Brema potrà cambiare aria a fine stagione. Oltre agli azzurri, però, c'è anche il Lipsia, il club che vorrebbe tenere in Bundesliga il calciatore anche il prossimo anno. Nel frattempo, l'agente del calciatore Altin Lala ammette l'interesse delladelle scorse sessioni di mercato: «Tare è un mio amico e lo apprezzo molto, abbiamo giocato insieme e mi piace come sta lavorando negli ultimi anni. Al momento però questa amicizia non influenzerà il futuro di» ha confessato.«La Lazio fu vicina a prenderequalche anno fa, ora non è più tra i club interessati. Dove andrà? Prenderemo una decisione entro due-tre settimane, la speranza è di giocare lal’anno prossimo» ha continuato l'agente dia Kosovo Tv. Il Napoli resta alla finestra. «Ci sono alcuni club interessati che giocano la competizione, ideali per il suo futuro. Non posso rivelare di chi si tratta, lo farò quando avremo raggiunto un accordo».