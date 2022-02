Raspadori al Napoli? Il Sassuolo: «Sarà difficile trattenerlo in estate»

Quello di Giacomo Raspadori è uno dei profili accostati al Napoli di Luciano Spalletti che il prossimo anno si troverà a dover sostituire Lorenzo Insigne sul lato dell'attacco azzurro. Il calciatore del Sassuolo si sta confermando quest'anno e sarà protagonista del mercato estivo: «Sarà difficile trattenere giocatori come Raspadori, Berardi e Scamacca in estate» ha confermato alla chiusura della sessione invernale Giovanni Carnevali, dirigente dei neroverdi.

Un'offerta vera e propria per Raspadori è già arrivata, ma non dal Napoli. «Abbiamo avuto una richiesta per lui da una società di Premier League, ma abbiamo rifiutato» ha confermato Carnevali. «Non vogliamo fare alcuna cessione nel mese di gennaio. La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economica, non abbiamo questa necessità di permettere altri trasferimenti».