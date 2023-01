Raspadori gioca Napoli-Juve: «Era un sogno e me la godo»

«Protagonista di Napoli-Juventus? Era quello che sognavo, sono cosciente di quello che sta accadendo e me la godo». Giacomo Raspadori si racconta a Dazn, l'attaccante del Napoli punta già al match di venerdì sera contro i bianconeri: «Il calcio è la mia passione, poter giocare in partite così importanti e davanti a questo pubblico è una responsabilità, ma lavoriamo tutti i giorni ed è una bella responsabilità».

Negli ultimi mesi l'azzurro gli è entrato dentro: «Vedere il mio nome sulla maglia di un club prestigioso come il Napoli è un’emozione. Conservo quelle dei primi gol in campionato e Champions. A volte le indosso ancora e non le ho mai lavate» ha raccontato. «Il numero? Simeone è arrivato prima e ha preso il 18, così ho deciso di invertire i numeri, anche perché il prefisso di Napoli è 081 e ci stava. Con il Cholito abbiamo un bel rapporto, andiamo anche insieme agli allenamenti. A Osimhen ruberei il colpo di testa, a Simeone i movimenti in area».

«De Zerbi mi ha insegnato tanto, mi ha aiutato a scendere in campo ed essere sempre a livello degli altri. Dionisi mi ha dato continuità e mi ha fatto conoscere ruoli diversi» ha spiegato Raspadori, oggi al lavoro con Spalletti: «Con lui sto provando a lavorare sui dettagli per crescere e aiutare la squadra ancora di più. Per noi lui è un grande aiuto, ci prepara prima di ogni partita, sai sempre cosa accadrà in campo». Ma l'azzurro è anche quello dell'Italia: «Mancini mi ha concesso di entrare in nazionale nonostante la poca esperienza, vincere l’Europeo è stata un’emozione fortissima. Il Mondiale mancato mi ha segnato, non è stato facile dormire dopo la Macedonia».