Juventus-Napoli. Raspadori, un gol scudetto: «Ora battiamo la Salernitana»

Due gol in campionato, sei punti per la squadra di Spalletti: Giacomo Raspadori è l'uomo scudetto di questo Napoli. «Sono emozionatissimo, è una vittoria pesantissima e la volevamo tanto. Ci hanno messo in difficoltà ma siamo riusciti a crederci e alla fine ce l'abbiamo fatta. È un gol importante questo. Ci dà una grande mano» ha spiegato a fine partita.

Una vittoria fondamentale per rialzarsi dopo l'eliminazione contro il Milan. «Noi venivamo da una delusione forte in Champions League e questa rete aiuta anche me dopo il lungo infortunio. Ho lavorato per uscirne al meglio. Dobbiamo vincere ancora una partita per lo scudetto: abbiamo in testa solo la vittoria con la Salernitana, è tutto l'anno che andiamo avanti così» ha spiegato a Dazn.