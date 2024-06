Raspadori e il gol-scudetto alla Juve: «Fu una gioia condivisa con tutti. Il calore dei napoletani unico»

Giacomo Raspadori sarà - si spera - tra i protagonisti della Nazionale di Luciano Spalletti agli Europei in Germania. Da Napoli e dal Napoli, dunque, ci starà lontano per un po’. Nel frattempo però l’azzurro si è raccontato a Drive&Talk, il podcast del club azzurro - registrato qualche tempo fa - e ha fatto un bilancio delle sue prime due stagioni napoletane.

«Solitamente quando sono in auto ne approfitto per telefonare i miei parenti». Jack ripercorre il suo passato, ricordando i primi passi mossi nel Sassuolo: «Ci sono arrivato lì a undici, dodici anni al massimo.

Ho raggiunto mio fratello Enrico che giocava già lì. Abbiamo fatto lo stesso percorso per qualche anno, a portarci al centro di allenamento era mia madre o mia nonna con un minibus».

A 24 anni, il nativo di Bentivoglio si è già portato a casa Europeo e scudetto. Tra i suoi momenti top, quel gol alla Juventus che regalò agli azzurri una grossa fetta di titolo: «Oltre che a livello personale, l'ho percepito come un momento di tutti. Un qualcosa partito da me in campo, ma che presto è diventato anche dei miei compagni e di tutti i tifosi. I video di quando siamo rientrati in città lo raccontano bene. Ho sentito anche Kvara dire che quello è stato il momento in cui abbiamo portato il tricolore a Napoli: non dico che lo avessimo già vinto, ma ce lo avevamo ormai ad un passo e tutto dipendeva solo da noi. Faccio ancora un po' fatica a parlarne per l'emozione».

«Dentro di me, forse, non l'ho realizzato subito», confessa Jack ricordando il momento in cui assieme ai suoi compagni si è cucito quel tricolore sul petto, il 4 maggio 2023, «ma c'era così tanta felicità intorno a noi che era impossibile non capire cosa avevamo realizzato. Quei momenti li rivivi ogni volta che guardi un video o una foto. Ognuno di noi si porterà dentro quelle sensazioni per sempre».

Il passaggio dal Sassuolo al Napoli, per l'attaccante, non ha significato solo trasferirsi in un club decisamente più grande e blasonato, ma anche cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane per adattarsi ad una grande città: «L'impatto è stato super positivo, anche se ho trovato un modo di vivere totalmente differente. Per me che vengo dalla campagna non era facile ambientarsi qui, Napoli ti dà l'impressione di essere caotica ma ai miei amici dico spesso che qui c'è un caos organizzato. La gente ha reso tutto più semplice: qui c'è una cordialità e un amore per la vita che non mi ha fatto mancare nulla. Trovi tutto spontaneamente e tutto si può risolvere. Vivere vicino al mare mi fa ancora un po' strano, ma svegliarsi qui ti dà una sensazione di vitalità e spensieratezza incredibile».

Non solo calcio, per Raspadori, che tra un allenamento e un match trova anche il tempo per dare esami all'università. Cosa di certo non scontata per un calciatore professionista: «Ma tanti miei colleghi stanno capendo che si possono fare entrambe le cose. Ci deve essere prima di tutto la volontà, come sempre nella vita. Non è semplice, ci vuole organizzazione, ma una strada c'è. Penso che siano due cose che non si tolgono niente l'un l'altra, anzi. Poi la carriera dei calciatori è abbastanza breve, quindi avere una visione per il futuro sotto questo punto di vista può aiutare tanto».