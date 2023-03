Le cose di sempre nel giorno della ripresa a Castel Volturno, il via alla settimana tipo di lavoro in vista del prossimo match contro l'Atalanta, quella consueta del Napoli che sta disputando una stagione da record. La disamina video del match perso contro la Lazio fatta da Spalletti con gli azzurri: l'analisi dei pregi mostrati nell'ultima partita di campionato e dei pochi errori, elaborata dal tecnico toscano con i calciatori. Esattamente ciò che avviene dopo le vittorie in occasione del ritorno in campo per la ripresa della preparazione, avvenuta ieri dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico alla squadra.

E poi tutti in campo per il primo allenamento della settimana e la bella notizia della ripresa sul campo per Giacomo Raspadori: l'ex attaccante del Sassuolo ha cominciato un lavoro personalizzato e si vedrà se riuscirà a farcela contro il Torino, si proverà il recupero per la trasferta contro i granata di Juric, l'ultima prima della sosta di campionato. Situazione che verrà monitorata giorno dopo giorno e poi alla fine della prossima settimana verrà fatto il punto: se Jack dovesse farcela sarebbe una bellissima notizia per Spalletti, che avrebbe un attaccante in più contro il Torino, e per Mancini che avrebbe l'attaccante del Napoli a disposizione per la sfida di qualificazione europea contro l'Inghilterra del 23 marzo al Maradona. La tabella di recupero prosegue, quindi, nel migliore dei modi dopo l'infortunio muscolare (distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra) accusato nell'allenamento di martedì 15 febbraio nella settimana che portava alla sfida contro il Sassuolo.

Dopo i 15 giorni di terapie con lo staff medico e di fisioterapisti azzurri, Raspadori ha cominciato lo scorso fine settimana a svolgere lavoro in palestra riprendendo a correre sul tapis roulant. E da ieri ha cominciato il programma personalizzato sul campo, in attesa di allenarsi in gruppo e di fare la valutazione sul suo recupero per la sfida di campionato contro il Torino. Contro l'Atalanta non ci sarà Jack e mancherà Mario Rui che dovrà scontare il secondo turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro l'Empoli per il fallo di reazione su Caputo. Il portoghese è stato già costretto a saltare la sfida contro la Lazio persa dagli azzurri, il terzino sinistro non era in campo neanche in occasione del precedente ko in campionato contro l'Inter e in Champions League contro il Liverpool e nella partita persa ai rigori in coppa Italia contro la Cremonese. Nei prossimi giorni Spalletti farà le scelte per la partita di sabato al Maradona contro l'Atalanta, la prima di tre ravvicinate per gli azzurri che giocheranno mercoledì 15 marzo in Champions contro l'Eintracht Francoforte e domenica 19 contro il Torino. Potrebbe esserci qualche cambio in formazione: chances in vista per Elmas, Politano e forse per Ndombele.