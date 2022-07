Raspadori, la Juve prova l'affondo: per Allegri è l'alternativa a Morata

Il Napoli vuole Raspadori. E Raspadori vuole il Napoli. Ma tra il club azzurro e l'attaccante del Sassuolo potrebbe inserirsi la Juventus: i bianconeri cercano un attaccante che sia alternativa a Vlahovic, l'idea principale è sempre Alvaro Morata ma tra il club di Torino e l'Atletico Madrid ad oggi non sembrano esserci margini di manovra per la trattativa che lo riporterebbe in Italia.

Ecco perché, secondo Sportmediaset, l'alternativa a cui la Juventus pensa è Raspadori, calciatore giovane e duttile che potrebbe fare al caso di Allegri ma che è già nelle mire del Napoli. Carnevali, dg neroverde, ha dichiarato che il Sassuolo non ha intenzione di vendere dopo la cessione di Scamacca al West Ham, ma se qualcuno si presentasse con i 35 milioni richiesti per l'attaccante non avrebbero problemi a privarsi del calciatore. Che nel frattempo, però, ha in testa già l'azzurro.