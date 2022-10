Raspadori, la richiesta di Dionisi: «Speriamo si fermi contro di noi»

Un affare importante quello che in estate ha portato Giacomo Raspadori dal Sassuolo al Napoli, con i 35 milioni promossi dal club azzurro che saranno pagati ai neroverdi nei prossimi anni. Un regalo per Spalletti? Sì, ma «...anche un regalo per il Sassuolo al bilancio» scherza Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo che è tornato a parlare del suo ex attaccante, che ha contibuito a lanciare e valorizzare in Serie A nella passata stagione.

«Giacomo ha più qualità nella testa che nelle gambe» ha detto Dionisi al termine del match di Serie A vinto contro il Verona. «A grandi livelli serve soprattutto questo, oltre alle qualità che ha. Lui è valorizzato per come gioca il Napoli. Sinceramente non mi stupisce quello che sta facendo, ha una mentalità vincente. Speriamo non ce l'abbia domenica contro di noi».