Raspadori e la sconfitta del Napoli: «La sosta ci ha tolto brillantezza»

«La sosta può averci fatto perdere brillantezza. Dobbiamo lavorare per tornare a fare il Napoli» dice Jack Raspadori, uno dei pochi calciatori azzurri promossi dai tifosi dopo il ko di San Siro «Adesso inizia un nuovo campionato. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Nella sconfitta con l'Inter è mancata la qualità da Napoli che abbiamo avuto per lungo tempo. Dobbiamo ripartire subito, la reazione dopo un risultato negativo è uguale a quella dopo i risultati positivi. Non bisogna mai adagiarsi o buttarsi giù e perdere convinzione».

«Nello spogliatoio c'era già voglia di rifarci», ha aggiunto a Radio Kiss Kiss. «Abbiamo voglia di reagire dopo questa sconfitta già contro la Sampdoria. Dobbiamo concentrarci sulle cose che sappiamo fare. Dobbiamo mettere in campo il nostro Napoli e dobbiamo fare risultato». E Raspadori chiede più spazio a Luciano Spalletti: «Posso fare la mezz'ala, ho dimostrato di poterlo fare. Sono sempre a disposizione della squadra. Faccio tutto ciò che serve nelle zone centrali posso esprimermi al meglio, sto cercando di rubare qualcosa ai miei compagni per essere sempre a disposizione».