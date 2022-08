Raspadori, Napoli nel destino: «Che orgoglio sostituire Mertens»

È il giorno di Jack. Dopo l'esordio allo stadio Maradona, Giacomo Raspadori si presenta anche alla stampa nel Konami Training Center di Castel Volturno.

La scelta di Napoli

«Volevo fortemente iniziare questo percorso a Napoli, penso sia la scelta giusta per crescere ancora come calciatore. Volevo Napoli, il Napoli mi ha voluto tanto e questo mi ha convinto ancora di più a venire qua. Ho sentito anche Di Lorenzo e Meret, mi hanno subito dimostrato la voglia di avermi qua a Napoli con loro. E questo è stato un motivo in più per venire».

La trattativa

«La trattativa? Ringrazio il Sassuolo, devo tanto a loro, sono arrivato da bambino è cresciuto li. Mi hanno dato la possibilità di venire qui, di vivere il mio sogno. In una trattativa le parti sono tre, tutti devono essere accontentati, sono stati giorni lunghi e importanti ma alla fine è stato un traguardo importante per tutti».

La tattica

«Giocare al centro dell’attacco è quello che preferisco. Devo ringraziare il Napoli per avermi dato questa opportunità. Sono a disposizione della squadra ovunque, sarà Spalletti a scegliere dove giocherò. So che qui c’è competizione ma fa parte del gioco, della crescita. Sono sicuro che Spalletti farà le scelte migliori, noi siamo a disposizione per fare del nostro meglio. Questa è una squadra forte, vogliamo esprimerci al meglio proprio per i nostri tifosi partita dopo partita».

L'attacco

«Assist o gol? Per un attaccante sono importanti entrambe. Per me conta essere funzionale, portare palloni in area e fare gol. Ma poi resta il risultato di squadra la cosa principale».

L'eredità di Mertens

«Io al posto di Mertens? Sicuramente è stato il calciatore che mi ha più colpito per come stava in campo e lavorava per la squadra. È un orgoglio per me essere qui al suo posto, ha fatto cose eccezionali e vorrei essere al suo livello».

La Nazionale

«Non ho parlato con Mancini per la scelta di Napoli, ma in Nazionale mi ha dato tanti consigli. Giocare in un club come questo e partite importanti era l’obiettivo. Tutti i giovani della Nazionale devono crescere in questo modo. Un’esperienza come Napoli è un’opportunità unica ma anche una responsabilità: quella del Napoli è una maglia pesante da indossare davanti a un pubblico spettacolare».

Il debutto in Champions

«La Champions sarà da brividi, devo ancora realizzare. È il sogno di ogni calciatore da bambino, può farti crescere e migliorare ogni giorno di più».

Il confronto con Rossi

«Io come Paolo Rossi? Sono giovane, è un paragone esagerato. Devo ancora fare tanta strada. Sono a mio agio tra le linee o da prima punta ma sono duttile, riesco a interpretare un po’ tutti i ruoli e questo è un vantaggio quando giochi in una squadra forte come il Napoli».

Il rapporto con la città

«Sulla città e sul calore dei tifosi c’è poco da dire. Non avevo mai vissuto situazioni come questa, anche ieri in amichevole c’era un clima pazzesco. Questo è un posto stupendo. Dovrò ambientarmi e mantenere l’equilibrio, che è la cosa più importante per restare concentrati».

Il saluto ai tifosi

«Ai tifosi vorrei promettere che darò il più possibile in campo. Sono un calciatore generoso e lo mostrerò in campo, non mi vedrete mai mollare o non invitare i compagni. Sono carico».