Raspadori, Napoli non accontentarti: «Possiamo ancora migliorare»

Due gol e un assist, il volto del Napoli in casa dell'Ajax è anche quello di Giacomo Raspadori. «Non è facile segnare una doppietta in Champions, soprattutto in una serata importante come questa» ha detto l'attaccante azzurro a fine partita «Volevamo fare bene, ora dobbiamo continuare così. I 35 milioni spesi per me non sono importanti, è importante che il valore della squadra cresca. E noi possiamo ancora migliorare».

È un Napoli che ora vede anche già la qualificazione agli Ottavi: «Spalletti mi dà tanta fiducia, mi voleva a tutti i costi e per me è importantissimo» ha continuato a Sky Sport Raspadori a fine partita «Ma se dimostro le mie qualità è per la squadra che c'è alle mie spalle, dobbiamo continuare a lavorare uno per l'altro, è la forza di questa squadra. Si gioca ogni tre giorni, ora resettiamo la partita e guardiamo avanti».