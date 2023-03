La ripresa del Napoli dopo il ko con la Lazio: Raspadori in campo

Raspadori si è rivisto sul campo di allenamento a Castel Volturno, allenamento personalizzato e rientro in gruppo che si avvicina. L'ex attaccante del Sassuolo accusò un infortunio muscolare in allenamento a metà febbraio nella settimana che portava al match di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Prosegue, quindi, il protocollo di recupero per Jack che tornerà a disposizione di Spalletti ad aprile per la sfida contro il Milan del Maradona, o per quella successiva contro il Lecce in trasferta. Sarà un elemento in più molto importante per il Napoli in vista degli ultimi due mesi stagionali.

Allenamento a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti al gruppo azzurro: è comiciata la settimana tipo che porterà alla sfida di sabato al Maradona contro l'Atalanta. Oltre a Raspadori l'altro assente sarà lo squalificato Mario Ru che dovrà scontare il secondo turno di stop dopo quello contro la Lazio a Fuorigrotta.

Napoli atteso ora a tre partite in dieci giorni prima della sosta di marzo per gli impegni delle nazionali (l'Italia sarà impegnata il 23 al Maradona contro l'Inghilterra): sabato l'Atalanta, mercoledì 15 il ritorno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte e domenica 19 marzo la trasferta a Torino contro i granata di Juric. Spallletti in vista di tre impegni ravvicinati dovebbe affidarsi a un mini turnover come ha sempre fatto quest'anno in occasione delle sfide di Champions: i cambi potrebbero essere due, o al massimo tre. In corsa per una maglia da titolare Elmas, Politano e Ndombele,