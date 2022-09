Raspadori, prima volta sotto la B: «Ho i brividi, ma ho anche sbagliato»

L'uomo della partita è Giacomo Raspadori: «È pazzesco, ho ancora i brividi, è impressionante segnare sotto la Curva. Era importante fare tre punti, siamo stati poco lucidi in alcuni momenti ma ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti alla fine a portarla a casa. È tra le emozioni più belle della mia carriera, ma ho appena iniziato: resterà impresso nella mia testa e nel mio cuore» ha detto a fine gara.

Raspadori ha ammesso anche la gara poco lucida. «Ho sbagliato anche due occasioni durante il match, fortunatamente la squadra mi ha aiutato», ha continuato a Dazn. «Spalletti mi ha chiesto come stessi, ma stavo bene fino alla fine e sono stato fortunato in occasione del gol. Solo dopo l'esultanza ho sentito la fatica».

E adesso? «Ora dobbiamo continuare a lavorare, in queste partite sono i dettagli a fare la differenza. E in avanti possiamo fare di più, essere più pericolosi. Ho trovato un grande gruppo qui, grandi persone e poi grandi calciatori, per un timido come me è una fortuna».