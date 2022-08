Raspadori al Napoli, fumata grigia dopo incontro Giuntoli-Carnevali

È durato poco più di un'ora, nella sostanza, l'incontro a Rivisondoli tra il Napoli - nella figura di Cristiano Giuntoli - e il Sassuolo. L'ad neroverde Giovanni Carnevali si è recato dopo pranzo in hotel dove il club azzurro alloggerà fino a domani in ritiro per discutere della questione Giacomo Raspadori, inseguito dal Napoli come vero e proprio colpo di mercato di questa estate azzurra.

Un'offerta importante quella del club azzurro: oltre 30 milioni di euro al Sassuolo, che è anche disposto a lasciar andare il secondo pezzo importante del puzzle di Dionisi - dopo Scamacca ceduto al West Ham - ma lo farebbe solo per una cifra irrinunciabile. La fumata, per ora, è grigia, ma le parti si riaggiorneranno prossima settimana e il Napoli è ottimista e vorrebbe chiudere il colpo già a inizio della prossima settimana, aggiungendo il profilo di Raspadori all'attacco che Luciano Spalletti gestirà nella prossima stagione.