Napoli, Raspadori è già uomo mercato: vale almeno 50 milioni di euro

50 milioni di euro. Secondo il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) è questa la cifra che il Napoli potrebbe richiedere già oggi per Giacomo Raspadori, come si evince dall'ultimo studio di analisi sui calciatori delle maggiori leghe d'Europa.

I fattori presi in considerazioni sono importanti: il valore dimostrato in campo in primis, ma poi anche il contratto in essere con il club, l'età, la prospettiva. In Serie A, il calciatore con il trasferimento più importante potrebbe essere Lautaro Martinez, con un valore di 87,5 milioni. Subito dopo Vlahovic (82,4) e poi Barella (80). Nella Top 10 del Cies l'unico azzurro è Raspadori.