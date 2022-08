Raspadori, Sassuolo gela il Napoli: «Può darsi non se ne faccia nulla»

Una trattativa che va avanti da settimane quella tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Ma questa mattina, direttamente dalle frequenze di Radio Radio, Giovanni Carnevali ha provato a frenare gli entusiasmi azzurri: «Può darsi che alla fine non se ne faccia nulla» ha spiegato il dirigente neroverde che da giorni porta avanti i contatti con il club azzurro.

Cosa manca per la chiusura della trattativa? Il Sassuolo continua a chiedere tanto per poter cedere Raspadori, una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro, cifra valutata alta dal club di De Laurentiis. Che però ha provato e proverà ancora a spingersi in avanti per poter convincere il club neroverde: nuovi contatti saranno portati avanti a inizio della prossima settimana, dopo l'esordio in campionato contro il Verona.