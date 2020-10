Una lunga intervista ai microfoni di Diario As per José Miguel González Martín del Campo, conosciuto dagli appassionati di calcio di tutto il mondo come Michel. L'ex stella del futbol spagnolo, una intera carriera passata con addosso la maglia del Real Madrid, ha raccontato i suoi anni in campo e il suo presente, svelando anche un retroscena di mercato che riguarda il Napoli.

«Quante offerte mi sono arrivate in quegli anni al Real Madrid? Ne ho rifiutate due dall'Italia: la prima dell'Inter, la seconda del Napoli» ha confessato Michel nell'intervista, raccontando anche come arrivò "l'offerta" azzurra: «Fu Maradona a chiamarmi direttamente a casa per dirmi che mi voleva con lui, al telefono rispose mia moglie» il racconto dello spagnolo che il Napoli lo ha affrontato nella Champions League 1987/88 segnando anche un gol al Bernabeu contro gli azzurri.

Ultimo aggiornamento: 09:01

