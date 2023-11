Real Madrid-Napoli 4-2, Anguissa punge Garcia: «Ora in campo c'è una squadra»

Il suo gol ha fatto sognare il Napoli a Madrid, ma nel finale il Real ha fatto valere la forza del Bernabeu. «Sapevamo che contro il Real Madrid non si potevano fare errori. L’abbiamo pagata subito. Ma è il calcio. Dobbiamo continuare a lavorare così, tutti insieme, perché abbiamo creato qyualcosa di buono e c’è ancora tanto da giocare. Abbiamo dato tutto in campo ma se hai un’occasione contro il Real devi fare gol e noi non ci siamo riusciti» la spiegazione di Zambo Anguissa.

«Siamo venuti a Madrid per vincere contro una grande squadra. Non ci siamo riusciti e adesso dovremo dare tutti col Braga. Possiamo prenderci la qualificazione, ma prima pensiamo a Inter e Juventus. Poi ci servirà una vittoria per passare il turno» ha continuato Anguissa a Sky «Con Mazzarri c’è una squadra che gioca insieme, siamo tutti per uno.

L’allenatore sta provando a darci tutto quello che ha, in campo si nota».