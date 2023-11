Real Madrid-Napoli 4-2, Di Lorenzo pensa al Braga: «Vogliamo solo gli ottavi»

«Vado il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo fatto una buona gara anche se queste partite le risolvono i dettagli». Giovanni Di Lorenzo prova a salvare quanto di buono c'è stato nella notte di Madrid, una sconfitta forse indolore per la squadra azzurra «Ma abbiamo giocato con equilibrio, siamo riusciti a creare qualcosa di importante, solo il risultato ci penalizza».

«Il gruppo c’è sempre stato. Se i risultati non vengono si vede tutto male, ma noi siamo sempre stati uniti e abbiamo cercato di compattarci ancora di più con Mazzarri perché vogliamo fare di più» ha spiegato a Amazon Prime «Si è visto qualche passo in avanti che è di buon auspicio per le prossime partite, ma ora non possiamo sbagliare col Braga perché vogliamo andare agli ottavi».