Real Madrid-Napoli 4-2, Zielinski rassicura: «Sto bene, ma valuteremo in queste ore»

Prima rassicura tutti: «Ho preso una botta alla coscia, vedremo nelle prossime ore come sto, perché mi farà più male». Poi guarda in avanti: «Giocheremo al Maradona con il Braga per l'ultima gara del girone, daremo il massimo, faremo la nostra partita e passeremo il turno».

Piotr Zielinski non vuole fermarsi, il polacco del Napoli però sa che contro il Real Madrid al Bernabeu si poteva anche fare di più.

«Abbiamo fatto una buona partita, potevamo gestire meglio alcune situazioni e portare punti a casa. Mazzarri ci chiede di recuperare sempre il possesso in fretta, stiamo migliorando e lavorando su questo, possiamo toglierci soddisfazioni così. Peccato, potevamo fare risultato» ha spiegato in mixed zone «Abbiamo due sfide importanti ora con Inter e Juventus. Dobbiamo recuperare immediatamente per vincere domenica».