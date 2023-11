Real Madrid-Napoli, caos a Capodichino: tifosi in attesa dalle 7 del mattino

Caos a Capodichino per alcuni tifosi del Napoli in attesa di essere a Madrid per la gara di questa sera contro il Real in Champions League. L'aereo della compagnia Iberia era in programma per le 7 del mattino, ma la vettura mobile non è mai partita per un guasto, secondo la versione ufficiale della compagnia aerea. Sui social molti tifosi azzurri ancora all'aeroporto hanno lamentato i problemi: alle 14 non era ancora stata trovata una soluzione con i napoletani che sperano di essere in tempo a Madrid per la gara.