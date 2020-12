Real Sociedad, Imanol senza paura: «Siamo convinti di vincere»

«Non vediamo l’ora arrivi domani per giocare questa partita». Né le assenze né la difficoltà della gara, nella testa della Real Sociedad di Imanol Alguacil c'è solo tanta voglia di affrontare il Napoli: «La squadra è carica, contro di noi troveremo una squadra fortissima che dovrebbe stare in Champions, ma sappiamo che se vinciamo siamo qualificati e siamo convinti di poter fare benissimo domani».

Ma cosa dovrà cambiare rispetto alla sconfitta di qualche settimana fa in Spagna? «Nella finalizzazione dobbiamo essere più bravi di quanto fatto all’andata, se ci riusciamo possiamo portarla a casa» ha confessato l'allenatore basco. «È un orgoglio per noi poter giocare partite del genere, speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere. Abbiamo assenze importanti, ma noi siamo la Real Sociedad con e senza Oyarzabal o David Silva. Non lamentiamoci, tutti quelli che sono venuti qui a Napoli hanno la giusta concentrazione. Giocare nello stadio di Maradona? Sarà una motivazione in più per il Napoli, ma lo sarà anche per noi. Entrambe le squadre vorranno vincere e rendere onore a Diego».

Con Alguacil in conferenza anche Nacho Monreal, tra i più rappresentativi elementi della squadra. «È una partita speciale per noi, difficile perché in trasferta e contro una squadra forte. Ma ho fiducia nella squadra, stiamo facendo molto bene e ora abbiamo un test difficile per capire a che punto del nostro percorso siamo e dove possiamo arrivare» ha detto. «All’andata abbiamo dimostrato di poter giocare a testa alta con il Napoli, forse meritavamo di vincere e alla fine abbiamo perso. Domani dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci saranno».

