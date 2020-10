Fatica il Napoli in Spagna ma lascia indietro i capolista della Real Sociedad, 0-1 il risultato finale a San Sebastian per la seconda partita del girone F di Europa League. Dopo un primo tempo finito con un niente di fatto, sblocca la partita al 56' Matteo Politano, con un gran tiro da fuori area che finisce alle spalle del pur bravo Remiro, che non può nulla. Il Napoli raddrizza le cose nel girone e si lascia alle spalle la sconfitta con l'AZ Alkmaar.

LA PARTITA IN DIRETTA

Le squadre iniziano studiandosi. Al 7' primo squillo di Insigne che col destro per poco non trova la porta. Seconda grossa opportunità con Mario Rui all'11 ma il pallonetto va fuori. Al 20', dopo una battaglia a centrocampo, si fa di nuovo male Insigne. Problemi ai flessori per il capitano, che esce per far posto a Lozano. Il Chucky ci prova dalla distanza al 30' ma il tentativo è troppo alto.

Nel secondo tempo il Napoli prova ad attaccare di più; Lozano crossa in area ma nessuno la prende. Finché al 55' Politano trova un gol fantastico con la sua specialità: il tiro da fuori. Gattuso manda in campo Di Lorenzo, Mertens, Osimhen. AL 65' è Ospina a salvare il risultato con una grande parata. Il portiere colombiano si fa male qualche minuto dopo in mischia in area ma resta in campo. Osimhen segna su punizione di Rui ma tutto viene annullato per irregolarità. Entra Fabian per Demme. Osimhen si fa espellere nel recupero, braccio troppo alto in uno scontro; era stato già ammonito. Ma dopo poco la partita termina. Tre punti fondamentali per gli azzurri dopo aver perso con l'AZ Alkmaar.

REAL SOCIEDAD (4-3-3)

1 Remiro; 18 Gorosabel, 15 Sagnan, 24 Le Normand, 20 Monreal; 8 Merino, 16 Guevara, 21 David Silva; 7

Portuges, 19 Isak, 10 Oyarzabal.

A disposizione: 13 Moya, 6 Elustondo, 9 Willian Josè, 11 Januzai, 12 Munoz, 14 Guridi, 15 Sagnan, 17 Merquelanz, 22 Barrenetxea, 25 Bautista, 28 Lopez, 33 Arambarri, 36 Zubimendi. All. Alguacil.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 4 Demme, 68 Lobotka; 21 Politano, 37 Petagna, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 9 Osimhen, 11 Lozano, 14 Mertens, 20 Zielinski, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 44 Manolas. All. Gattuso.

ARBITRO: Pawson (Inghilterra).

