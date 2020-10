Il peggioramento dei dati del contagio da coronavirus riguarda anche la Spagna, nelle ultime ore la situazione si è aggravata ulteriormente tanto da spingere la Real Sociedad ad annunciare attraverso i propri canali la chiusura dello Stadio Anoeta per la gara di giovedi sera in Europa League contro il Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli-Petagna, amore a prima vista: «Ha trovato una città incredibile»

Oltre 11mila tifosi si erano iscritti al form online per l'estrazione con un sorteggio dei poco più di mille tifosi che erano stati previsti per l'accesso inizialmente. «Scusandoci per l'accaduto, sorteggeremo undici tifosi fortunati tra quelli inizialmente iscritti per poter assegnare loro le maglie dei calciatori della nostra squadra del cuore che saranno in campo giovedì sera» ha annunciato il club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA