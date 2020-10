È già tempo di Real Sociedad-Napoli. Dopo Imanol Alguacil Barrenetxea, tocca a Gennaro Gattuso presentare la sfida nella pancia dello stadio Municipal de Anoeta.

Con lui c'è Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo del Napoli: «Siamo due squadre simili noi e la Real Sociedad: ci piace giocare a calcio. Loro stanno facendo benissimo in Liga e hanno vinto la prima in Europa League, domani sarà una gara complicata. Speriamo di vincerla noi». Con chi farà coppia Fabian in mezzo al campo? Lui non ha dubbi: «Con Bakayoko sto bene, ma tutti i compagni sono forti in quella posizione. Timo è più difensivo così io posso spingermi di più in attacco. Giocare dietro la punta? Lo dobbiamo chiedere all’allenatore, per me l’importante è giocare. Se me lo chiede Gattuso per me va bene».

Gattuso, intanto, chiede solo la vittoria: «Ci sono tanti punti a disposizione ancora in questa Europa League, ma sarà una partita importante quella di domani. Giovedì scorso abbiamo preso una mazzata. Sono d’accordo con Alguacil, come squadra ci assomigliamo: loro sono veloci, cattivi, non è un caso siano primi in classifica. Negli ultimi dieci giorni abbiamo speso tanto, bisogna mandare in campo chi sta bene e domani faremo qualche cambio pur restando positivi».

Guai a sottovalutare la Real Sociedad: «Loro non hanno solo David Silva, ma sono una squadra forte. Hanno senso di appartenenza, Alguacil ha fatto tutta la trafila per arrivare qui. Siamo stati fortunati a giocarla senza pubblico, perché qui è una bolgia. In campo sanno stare bene, hanno tanti giovani e interessanti. Servirà un grande Napoli per affrontare la Real Sociedad. La formazione è già fatta con il mio staff. Ma con i cinque cambi ormai non esistono più titolari e riserve, per noi può essere un valore aggiunto. C’è chi parte dall’inizio e chi ti può far vincere nel finale. Non pensiamo più a giovedì scorso, pensiamo a domani. Dovremo fare una grande prestazione, una prestazione di squadra. Possono metterci in difficoltà ma anche noi possiamo mettere in difficoltà loro».

L'obiettivo è invertire la rotta anche in Europa: «Scegliere Coppa o Campionato? In questo momento abbiamo il dovere di giocare al massimo tutte le competizioni. Abbiamo una rosa completa per affrontare tutte le gare con serietà. Nessuno di noi si aspettava di perdere la prima, ma ora dobbiamo trovare le giuste motivazioni per fare il massimo. Dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar c’era poco da dire. L’abbiamo rivista per capire gli errori. Di solito loro se la giocano a testa alta con tutti e invece sono stati molto accorti al San Paolo. Giocare in Europa è complicato, sappiamo che ci siamo complicati la vita e che dobbiamo dare di più rispetto a quanto fatto contro l’AZ e in avvio contro il Benevento. Se vogliamo andare sulla strada giusta dobbiamo velocizzarci e non dare mai punti di riferimento».

