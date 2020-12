Non arrivano belle notizie per Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad che arriverà oggi a Napoli. Domani sera al Maradona la squadra spagnola dovrà fare a meno di Oyarzabal - come preventivato - ma anche di David Silva, che non recupera e non risulta neanche tra i convocati della sfida decisiva di Europa League.

Ultimo aggiornamento: 10:40

