«Lamentarci non servirà a nulla. Gli infortuni possono capitare a tutti, abbiamo lavorato bene e veniamo a Napoli con le idee chiare». Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, non si nasconde: la sua squadra conosce l'importanza del match di domani sera a Napoli. «Sarà una sfida importante per noi perché ci giochiamo la qualificazione: sarà una gara da vincere o morire. Ma è anche un’occasione per continuare a crescere come club».

«Speriamo di viverne tante di partite così in futuro. Sono convinto che ci qualificheremo, ma se dovessero eliminarci non sarà un fallimento, stiamo facendo molto bene» ha continuato a Mundo Deportivo il numero uno di una squadra che fino a pochi giorni fa manteneva la testa della Liga. «Venire a Napoli e non vincere non è una disfatta, ma il nostro obiettivo è farlo. Sapevamo di avere davanti a noi un girone complicato e i fatti lo dimostrano: ci sono ancora tre squadre in corsa».

