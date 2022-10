Napoli, quanti gol per battere record di gol Psg in Champions?

17 gol in 4 partite. Nessuno segna come il Napoli in questa Champions League. Dopo l'ennesimo poker della stagione, stavolta all'Ajax, gli azzurri hanno messo insieme 4.2 gol di media in Europa, numeri che proiettano gli azzurri in vetta alla speciale classifica delle squadre più prolifiche della storia della competizione ai gironi.

Il record, in particolare, appartiene al Paris Saint Germain della stagione 2017/18, una squadra capace di mettere insieme 25 gol in quel girone, record assoluto. A 24 gol si era fermato il Bayern del 2019, a 23 il Liverpool del 2017/18. Se la squadra di Spalletti continuasse a segnare così eguaglierebbe i parigini in vetta alla speciale classifica.