Il nome di Sergio Reguilon è uno dei più interessanti del mercato europeo. Il terzino spagnolo, che ha vissuto nell'ultima annata la stagione della ribalta, è stato protagonista anche con la nazionale ieri sera, al suo debutto assoluto, riportando però una distorsione alla caviglia sinistra che ora preoccupa sia ilche le altre squadre pretendenti.Tra queste anche il Napoli e il, la squadra che l'ha avuto in prestito nell'ultima stagione. Anche se, a giudicare dai reports inglesi, al momento è ilil club in pole position per mettere le mani sul calciatore.ha fatto sapere tramite i social che l'infortunio alla caviglia non è grave e potrà recuperare con calma, magari anche decidendo il suo futuro.