Napoli-Lazio, il ritorno di Reina: pizza e maglia prima della partita

Quattro anni a Napoli ricordati tutti in un attimo. Giusto il tempo di sbarcare all'Hotel Britannique accolto dall'aroma delle pizze calde appena consegnate. Pepe Reina vivrà questa sera un suo personale derby nel match tra Napoli e Lazio, difendendo la porta biancoceleste: ieri sera all'arrivo in città il portiere ex Napoli ha incontrato Ciro Oliva della Pizzeria Concettina Tre Santi, regalandogli una maglia numero 25 della Lazio autografata da tutta la squadra di Inzaghi.